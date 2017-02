Iacopino a Di Maio: no a generalizzazioni contro i giornalisti

Roma, 6 feb. (askanews) - Una replica a stretto giro di posta dal presidente dell'Ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino, chiamato in causa dal vicepresidente M5S della Camera, Luigi Di Maio, che ha chiesto le sue "scuse" per il trattamento a suo giudizio iniquo ricevuto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi in relazione al caso delle polizze. "Le generalizzazioni - ha sottolineato il rappresentante istituzionale dei giornalisti - sono nemiche della verità".

"L'onorevole Luigi Di Maio - ha scritto Iacopino in una nota - sollecita, chiamandomi direttamente in causa, delle scuse in relazione a quanto riportato da alcuni nell'ambito della vicenda delle polizze assicurative. L'onorevole Di Maio sa che non amo sottrarmi alle responsabilità e la stessa sindaca Virginia Raggi ne è consapevole tanto che ritenne di dovermi pubblicamente ringraziare quando qualcuno ipotizzò un suo ruolo tra i supporter del leader di un altro movimento politico. Personalmente credo che su questa vicenda, quanto meno in relazione alle polizze, i giornalisti e la magistratura dovrebbero, separatamente è auspicabile, fare una riflessione. Non ho difficoltà ad ammettere che ho letto cronache, ricche di particolari e interpretazioni, che nulla hanno a che vedere con la verità documentale che era già a disposizione della magistratura".

"Ma sono da sempre e resto contrario - ha osservato ancora il presidente dell'Odg - alle generalizzazioni e ai processi sommari, sia se si tratta di politici sia se riguardano i giornalisti. Le considero nemiche della verità. Colpevolizzare una intera categoria, come fa il vicepresidente della Camera, significa offendere migliaia di colleghi che ogni giorno lavorano per informare correttamente i cittadini. Per questo motivo invito l'onorevole Di Maio a segnalare i casi di comportamenti a suo avviso deontologicamente scorretti, tenuti eventualmente da singoli colleghi nel riportare i fatti sopra citati. L'Ordine dei giornalisti, come è sempre avvenuto, invierà ai Consigli territoriali di disciplina competenti, senza alcuna omissione, le segnalazioni che gli saranno recapitate. E senza sconti: c'è bisogno di verità piena, senza effetti speciali", ha concluso Iacopino.