Pescara, 21 gen. (askanews) - All'ospedale di Pescara si è conclusa positivamente l'operazione al braccio di Giampaolo Matrone, il 34enne di Monterotondo (Roma), tra i sopravvissuti alla valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano.

Matrone, hanno riferito i medici del nosocomio, è stato operato per una seria frattura al braccio destro: ora è in buone condizioni, non in pericolo di vita, e si spera di recupeare pienamente l'arto.