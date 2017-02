"Voto on line? Vedremo, io non do direttive"

Roma, 21 feb. (askanews) - Sullo stadio della Roma decide la sindaca Virginia Raggi, il Consiglio comunale e il Consiglio regionale. Lo ha spiegato il leader M5s Beppe Grillo parlando con i giornalisti a Roma all'indomani dell'incontro con la prima cittadina della Capitale.

"Abbiamo ereditato - ha spiegato Grillo - un progetto da 1 milione di metri cubi, in una zona a rischio idrogeologico dove la Sovrintendenza ha posto un veto: ieri abbiamo discusso di queste cose, ma la decisione sarà presa dal consiglio comunale, dalla Raggi e dal consiglio regionale". A chi gli chiede un commento sulla protesta della base M5s sullo stadio della Roma, Grillo risponde: "La base si rassicura perchè faremo scelte in sintonia con il Movimento. E' giusta la contestazione ma ora non vi posso dire come andrà perchè non spetta a me".

Quanto all'ipotesi di un referendum on line il leader M5s non si sbilancia: "Vedremo, si deciderà in questi giorni, non ve lo posso dire, io non sono la persona adatta. Non sono venuto qui a dare direttive, non sono mai stato in uno stadio in vita mia".