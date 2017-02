Roma, 22 feb. (askanews) - Roma è "una bomba atomica", una città grande, complicata, con pesanti eredità dal passato e dunque non si può "pretendere" che M5s risolva tutto da solo. Lo scrive Beppe Grillo in un lungo post sul suo blog.

"Ma cosa pretendete del Movimento 5 Stelle? Cosa pretendete dalla Raggi? Cosa fa in una situazione così? O ci date una mano tutti... ci dovete dare una mano tutti: non è che possiamo tenere 8560 km perfetti, senza buche, dovete diventare anche voi, purtroppo con le tasse che pagate, sindaci dei vostri 10 metri quadri. Amare i vostri 10 metri quadri, essere responsabili dei vostri 10 metri quadri".

Per Grillo "se non facciamo insieme queste cose non ce la faremo mai, qua. E' quello che dicevamo in campagna elettorale: se ci dai il voto devi collaborare, essere un cittadino attivo. E io so che ci volete bene, avete capito che siamo diversi dagli altri, se non prendete questa occasione - l'unica della storia di questa città - che vi si presenta adesso, con delle persone così, non ce la potrete fare.

Conclude il leader M5s: "Questa è una bomba atomica, ma stiamo scherzando. Abbiamo messo dei manager meravigliosi, delle persone straordinarie, di fiducia, ma più di così non potete neanche pretendere".