Grillo: ecco i 43 successi dell'amministrazione Raggi

Roma, 6 feb. (askanews) - 'Il MoVimento 5 Stelle sta amministrando la città più bella del mondo e siamo orgogliosi di farlo. Abbiamo trovato la capitale devastata, ma non ci siamo spaventati. Nessuno avrebbe saputo dove mettere le mani, tutti avrebbero avuto paura. Noi ci siamo buttati a capofitto in questa avventura e, nonostante le difficoltà, stiamo iniziando a cambiare la città. Non sono parole, sono fatti. Di seguito trovate i 43 successi più importanti di Virginia Raggi e della sua giunta nei primi 7 mesi di governo. Vi prego di diffonderli il più possibile sui social e di inviarli ai vostri amici e conoscenti via mail o tramite Whatsapp. Stiamo cambiando il Paese a partire dai comuni che amministriamo. Buona lettura e buona condivisione'. Lo scrive sul suo blog il leader del M5S, Beppe Grillo

Ecco nel dettaglio i successi della sindaca di Roma, Virginia Raggi, sottolineati dal comico genovese sulla Rete: 1) Stanziati oltre 430 milioni di euro per il trasporto pubblico locale; 2) Abbassata la tariffa sui rifiuti con un risparmio in bolletta per i romani compreso tra l'1,5% e il 2%. 3) Congelate le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale; 4) Individuati fondi per 10 milioni di euro che verranno distribuiti ai Municipi per interventi su strade e viabilità; 5) Investito sulle politiche sociali per la famiglia più risorse per 39 milioni di euro; 6) Tagli consistenti su spesa per i servizi istituzionali, generali e di gestione per 40 milioni di euro; 7) Tagliati gli incarichi esterni; 8) Attivi i primi 21 varchi elettronici della Ztl Anello Ferroviario: stop ai torpedoni turistici senza permesso. Entro il 2017 verranno realizzati ulteriori 53 varchi Ztl grazie a fondi europei;(Segue)