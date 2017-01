Roma, 5 gen. (askanews) - Beppe Grillo contro l'Unità. "L'Unità e la foto fake per attaccare la Raggi", scrive su Twitter il leader del M5S, rilanciando la pagina Facebook di Gianluca Castaldi, un senatore del Movimento, che scrive in modo più esteso: "Il giornale del Pd usa una foto del 2014 per attaccare la Raggi. Questi sono gli stessi che poi chiamano bufalari gli altri". Oggetto del contendere, un titolo della testata legata al Partito democratico: "Federconsumatori attacca Raggi: 'Le strade sono ridotte a un colabrodo'", titolo illustrato con la foto di una voragine stradale allagata, che secondo il M5S risale però appunto a un evento del 2014, quando Virginia Raggi era solo una consigliera dell'opposizione di Roma capitale.