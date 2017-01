Roma, 28 gen. (askanews) - La procura di Roma ha ottenuto, nell'ultimo anno, 643 misure cautelari a "protezione di soggetti deboli". Il dato è stato riferito dal procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, Giovanni Salvi, nel suo intervento per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Nella capitale è aumentato il numero dei femminicidi: da tre a cinque. "Allarmanti - prosegue il pg - sono i dati delle violenze in danno di minori, di cui ben 15 di età inferiore a sei anni, mentre la maggioranza delle vittime sono bambine (ben 170); in 111 casi i delitti sono stati commessi in famiglia e di questi 34% dal padre o dal patrigno".