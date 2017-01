Roma, 28 gen. (askanews) - "Sono state confermate le presenze delle organizzazioni mafiose storiche, accanto a nuove forme di criminalità organizzata che costituiscono l'aspetto di novità delle recenti investigazioni". Così afferma il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, Giovanni Salvi, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.

Per Salvi "anche nel nostro territorio, dunque, operano organizzazioni di tipo mafioso che costituiscono una variabile molto importante delle dinamiche criminali che vi si registrano, anche se la 'questione mafia' a Roma non è certamente esaustiva di tutta la 'questione criminale', né può dirsi, per le ragioni già in passato sottolineate, che la mafia 'domini' Roma. Essa continua ad apparire piuttosto come una realtà estremamente variegata, che riflette la complessità del territorio capitolino".