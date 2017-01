Roma, 28 gen. (askanews) - "Risanare la macchina amministrativa è una priorità, al fine di costituire le condizioni una corretta competizione elettorale e di porre le basi che rendano per il futuro sempre più difficile il condizionamento illecito della città". Così afferma nella sua relazione il procuratore generale di Roma, Giovanni Salvi. "L'impegno risanatore - aggiunge il magistrato - si presenta però come di più ampio spessore. Una dirigenza di alta caratura professionale è in realtà necessaria anche come presidio della legalità. Vicende recenti confermano quelle valutazioni e le rendono ancora più pressanti, per la nuova dirigenza politica di Roma".