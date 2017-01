Roma, 28 gen. (askanews) - "Il lavoro statistico" relativo allo stato in cui versa oggi la giustizia nel distretto e in modo particolare a Roma "ha reso un quadro che non si esita a definire drammatico". Lo sottolinea il Procuratore Generale della Corte d'appello di Roma Giovanni Salvi nella relazione all'apertura dell'anno giudiziario. Il magistrato spiega che sono urgenti "interventi radicali di riorganizzazione" anche perché la situazione della giustizia penale nel distretto "è inaccettabile".

"Interi settori della legalità quotidiana sono sommersi dalla prescrizione, così giungendo alla vanificazione della sanzione penale e della sua stessa minaccia, proprio nelle aree di maggiore interesse per il cittadino. I dati forniti l'anno passato sono in alcuni casi peggiorati, pur se si deve dare atto di un notevole aumento di produttività della Corte d'appello. Se nel 2014/2015 sono stati dichiarati estinti per prescrizione il 30% dei procedimenti definiti dalla Corte d'appello, nell'annualità oggi in esame il dato si avvicina al 38%". Per il Procuratore "il dato diviene drammatico se si fa riferimento ai reati a più breve termine di prescrizione".