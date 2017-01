Roma, 28 gen. (askanews) - "E' mia ferma convinzione, e l'ho già detto negli anni passati, che la crisi della giustizia sia prima di tutto dovuta alla mancanza di strutture, uomini e mezzi. Essa dipende in misura molto minore dall'inadeguatezza delle norme". La considerazione è del presidente della corte d'appello di Roma, Luciano Panzani, nella relazione d'apertura dell'anno giudiziario.

Così come in passato - spiega il magistrato - "nel distretto del Lazio ed a Roma in particolare il problema più delicato e difficile da risolvere era quello dell'insufficienza ed inadeguatezza dei locali in cui hanno sede gli uffici giudiziari. La mancanza di spazi idonei non crea soltanto disagio. Diventa causa d'inefficienza. La Corte di Appello, il Tribunale e il Giudice di Pace di Roma sono fortemente condizionati nella loro produttività. Le udienze sono contingentate perché occorre ripartire le aule tra più sezioni o collegi".

E poi "i giudici non parlano tra di loro e non fanno giurisprudenza comune perché non hanno la possibilità di fare vita d'ufficio. Molti di loro lavorano a casa e vengono in ufficio soltanto il giorno dell'udienza".

"E' normale che una stanza sia divisa tra più colleghi e che avere una scrivania dove lavorare sia visto come un privilegio che ci si deve conquistare. I corridoi e le cancellerie sono invasi da torri pericolanti di fascicoli ammucchiati con gravi problemi di privacy. La consultazione degli atti da parte degli avvocati è talvolta problematica. Le code agli sportelli sono in luoghi impropri".

E "tutto ciò va oltre i limiti del tollerabile ed ha evidenti profili d'insensatezza. La mancanza di spazi, oltre ad essere fonte di rischi (i fascicoli ammassati costituiscono pericolo di incendio ed anche in taluni casi superano i limiti di sicurezza in relazione al peso complessivo per mq), è causa non soltanto di disagio, ma di inefficienza. Mancano ovviamente gli spazi per i testimoni e per le attività degli avvocati".