Roma, 28 gen. (askanews) - "Da molti anni Roma non è più il porto delle nebbie, come venne battezzata in un periodo oscuro della nostra storia. Deve diventare il luogo in cui l'amministrazione della giustizia rappresenta una risorsa e non un problema". Lo afferma il presidente della corte d'appello della Capitale, Luciano Panzani, nella sua relazione all'apertura dell'anno giudiziario. L'alto magistrato ha anche sottolineato come vi siano "47mila procedimenti penali pendenti, di cui 22.500 prescritti o condannati alla prescrizione".