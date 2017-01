Roma, 28 gen. (askanews) - "La chiusura degli Opg-ospedali psichiatrici giudiziari ha determinato conseguenze di non poco conto dal momento che la capienza delle strutture sostitutive, le 'Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza', si è rivelata, quantomeno nella Regione Lazio, insufficiente a soddisfare le richieste di accoglienza di soggetti nei confronti dei quali sia stata disposta la applicazione di misura di sicurezza provvisoria". Così afferma il presidente della Corte d'Appello di Roma, Luciano Panzani, nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario