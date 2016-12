Roma, 26 dic. (askanews) - "Anche quest'anno i bilanci della giustizia italiana si presentano fallimentari, consegnando i cittadini e le imprese alle incertezze di una democrazia incapace di tutelare i diritti con la necessaria tempestività ed efficacia". Così afferma Raimondo Orrù di Federmot in una lettera inviata al ministro della giustizia, Andrea Orlando.

"La legge quadro sulla magistratura onoraria poteva costituire lo spunto per un rilancio della giurisdizione - si aggiunge - ma si sta rivelando uno strumento di conservazione dello status quo, attesa l'incapacità del Governo di attuare le pur modeste innovazioni che la delega parlamentare consentirebbe di attuare".

E poi "chissà se mai vedrà la luce la nuova modulazione delle retribuzioni, differita in là nel tempo di un triennio, così da schivare il problema di coperture finanziarie che oggi non sono state trovate per i magistrati onorari, mentre l'impegno a reperire nuove risorse è stato assunto per gli aumenti retributivi di tutti gli altri lavoratori pubblici e per il salvataggio di banche storicamente vicine alle forze politiche che detengono nel paese la maggioranza". (Segue)