Roma, 26 gen. (askanews) - "Il troppo discutere fa perdere di vista la verità". Con questa citazione del drammaturgo dell'antica Roma, Publilio Siro, e risalente al I secolo avanti Cristo si apre la relazione del procuratore generale della Corte suprema di Cassazione, Pasquale Ciccolo.

"Si vuole dire che la funzione giudiziaria nel suo complesso in tanto riceve legittimazione effettiva e credibilità presso la società civile in quanto sia in grado di corrispondere alla domanda che ad essa viene rivolta dai cittadini offrendo risposte comprensibili e non oscure, coerenti e non disarticolate dal tessuto legislativo, separabili dall'autore e non soggettivizzate".