Roma, 28 feb. (askanews) - Fonti del Campidoglio smentiscono seccamente che nella riunione prevista venerdì arriveranno nuovi assessori per la giunta Raggi. L'indiscrezione era circolata oggi pomeriggio ma, a margine dell'incontro della sindaca Virginia Raggi in VII Municipio sul nuovo piano regolatore sociale della Capitale, è arrivata una secca smentita. Non sono previste "new entries" a breve e, così, il toto-nomine continuerà ancora per qualche settimana.