Roma, 16 gen. (askanews) - "Quello delle manutenzioni è un tema con cui ci siamo scontrati fin dai primi giorni del nostro insediamento. Da subito abbiamo informato gli inquirenti segnalando tutto ciò che nelle nostre attività di verifica interne era stato rilevato come anomalo". Così in una nota l'amministratore delegato di Cotral, Arrigo Giana, commenta l'operazione "Manutenzione fantasma" eseguita oggi a a Roma dai finanzieri del Comando provinciale, che hanno arrestato stamattina il titolare di una società affidataria dell'appalto per la manutenzione e riparazione degli autobus di linea regionali per truffa aggravata ai danni dello stato e frode in pubbliche forniture. Sono 50 gli indagati, tra dipendenti infedeli e imprenditori, con le accuse di attentato alla sicurezza dei trasporti, truffa ai danni dello stato, frode in pubbliche forniture, abuso d'ufficio e falso.

Giana spiega: "parallelamente, dal punto di vista organizzativo, abbiamo potenziato le verifiche ispettive interne e attivato la rotazione del personale addetto al controllo al fine di allontanare alcuni dipendenti dalla gestione dei contratti. I controlli rigorosi sulle prestazioni in alcuni casi - rende noto - hanno portato all'esclusione o alla sospensione dall'albo fornitori di alcune ditte aggiudicatarie dei contratti. Proprio per questo motivo abbiamo definito una nuova modalità di affidamento delle attività di manutenzione della flotta in un full service che garantisce l'efficienza dei bus e maggiore efficacia nelle procedure di controllo".

"Desidero ringraziare la Magistratura e le Forze dell'Ordine - conclude Giana - che ci aiutano a rendere sempre più trasparente il lavoro che stiamo portando avanti da oltre due anni all'interno della azienda".