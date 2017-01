Roma, 19 gen. (askanews) - "Mi chiedo fino a quando i cittadini e le cittadine romane saranno costrette a pagare le cambiali elettorali contratte dalla Raggi. Quante altre corporazioni dovranno accontentare i 5stelle prima di iniziare ad amministrare Roma? Quando Virginia Raggi inizierà a rendersi conto della responsabilità e del ruolo che comporta essere il sindaco di Roma?". E' quanto sostiene in un post su Facebook Roberto Giachetti, vicepresidente della Camera e consigliere comunale del Pd a Roma, sulla vicenda dei lavoratori dell'Ama.

"Per chi credeva che l'elezione di Virginia Raggi si sarebbe abbattuta come uno tsunami sulla gestione di Atac e Ama, ci sono brutte notizie. Purtroppo, - continua Giachetti - i primi effetti di questo 'nuovo corso', anziché esplicarsi sulla qualità dei servizi e delle prestazioni, passano solo per l'applicazione dell'aumento salariale ai propri lavoratori, disattendendo l'incremento di 2 ore lavorative in più alla settimana e la distribuzione dei turni anche di domenica, previsto nell'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sottoscritto a luglio".

"Il dato politico che emerge da questa assurda vicenda, è uno - sostiene il consigliere comunale Pd - : il palese corto circuito che si è innescato tra Azienda, Comune e sindacati romani. Contro ogni logica, infatti, si disattende un faticoso accordo raggiunto a livello nazionale, esponendo Roma Capitale ad una pericolosa serie di conseguenze, sia sul piano giuridico che sul piano sociale. Altro elemento non secondario, poi, è rappresentato dal fatto che, come al solito, questa sconsiderata decisione si riverserà totalmente sui cittadini, i quali vedranno aumentate le tariffe Tari a fronte di un servizio uguale a prima, ossia pessimo", conclude Giachetti.