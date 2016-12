Roma, 29 dic. (askanews) - "Io sono disponibilissimo a incontrare" la sindaca Virginia Raggi e a "lavorare nell'interesse della capitale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno.

A proposito del progetto di patto per Roma, "non conosco cifre - ha spiegato -. La mia disponibilità non è solo un dovere istituzionale ma anche un fatto concreto: il governo deve avere cura della capitale perchè è un biglietto da visita da mille punti di vista".

"Sono stato molto felice di inaugurare qualche giorno fa il nuovo terminal di Fiumicino, che è molto bello, e ho ricordato che ne avevo inaugurato un altro pezzo 20 anni prima in un'altra posizione al Comune di Roma. La capitale è molto importante, mi auguro ci siano progetti ambiziosi e all'altezza", ha concluso.