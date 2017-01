Roma, 15 gen. (askanews) - Con l'inizio del nuovo anno, entra nel pieno dell'operatività l'Associazione Nazionale 'Genitori Insieme Onlus'. In cima agli obiettivi della sua mission c'è certamente l'impegno a difendere e tutelare le famiglie, i genitori e i minori in tutti gli ambiti e i settori della vita quotidiana. Genitori insieme Onlus vuole in particolare salvaguardare i diritti delle persone più svantaggiate, vessate o in condizioni di indigenza e problematiche sociali. Per farlo, l'Associazione ha scelto la strada del linguaggio più immediato, le tecniche audio-visive, che le hanno già permesso in passato di avvicinarsi ai ragazzi vittime del bullismo con il cortometraggio "Vorrei essere Belen", diretto da Fausto Petronzio, e presentato al Senato della Repubblica lo scorso 25 ottobre 2016.

La collaborazione con le istituzioni continuerà ad essere una costante. L'Associazione - si sottolinea - ha l'interesse a proseguire il lavoro di affiancamento dei legislatori nella redazione delle leggi che intervengono sul benessere delle persone, così come è accaduto con il ddl sul Cyberbullismo. Genitori Insieme Onlus manterrà comunque la sua natura di organizzazione indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'uomo e del fanciullo e dell'etica cristiana. Altro obiettivo di Genitori Insieme Onlus è la formazione dei giovani e dei genitori, come strumento autonomo per fronteggiare i cambiamenti della società. In questo campo, un esempio sono i progetti promossi dalle Istituzioni a cui l'Associazione darà il suo contributo grazie ai professionisti della formazione e dello sviluppo. (Segue)