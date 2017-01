Roma, 9 gen. (askanews) - Aule al gelo in molte scuole della Capitale. Nonostante la comunicazione ufficiale di un'attivazione in anticipo del riscaldamento dei plessi scolastici, stamattina in moltissimi edifici i termosifoni erano ancora spenti, spesso a causa di caldaie andate in blocco. Così la Uil di Roma e Lazio che attraverso il suo segretario Alberto Civica spiega: "Problemi tecnici sicuramente, ma prevedibili con queste temperature sarebbe stato sufficiente un controllo preventivo per evitare oggi disagi a studenti, docenti e genitori che in alcuni casi - non proprio sporadici - hanno preferito riportare a casa i propri figli". E alle aule gelide, si aggiunge il disagio ancora maggiore di chi la scuola da oggi non ce l'ha più. Sono i 22 bimbi dell'asilo nido Farmacap all'Infernetto, vittime inconsapevoli della disdetta dell'accordo conseguente alla mancanza di fondi nel bilancio previsionale del Campidoglio. (segue)