Roma, 24 dic. (askanews) - Forti disagi sulla linea ferroviaria FL7 Roma Formia Napoli. Dalle prime ore del pomeriggio il traffico ferroviario è fortemente rallentato sia in direzione Napoli sia verso la Capitale, per vari guasti, in più punti della linea, ai sistemi di distanziamento in sicurezza dei treni.

I treni - rende noto Fs - registrano allungamenti dei tempi di viaggio fra gli 80 e i 120 minuti. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per riparare le anomalie e per individuare l'origine dei guasti.