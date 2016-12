Roma, 22 dic. (askanews) - Nega di essere stato cacciato: "Ho lasciato io il posto di vicesindaco". Quanto a Raffaele Marra, arrestato nei gironi scorsi, Daniele Frongia, ex vicesindaco di Virginia Raggi e ora assessore alle Politiche giovanili e allo Sport del comune di Roma afferma, in un'intervista al Fatto quotidiano: "Non è vero che l'ho presentato io".

"Il primo contatto con lui lo ha avuto Romeo", afferma Frongia, "perché lavoravano nello stesso dipartimento del Comune. Io lo conobbi nel 2013, quando era a capo del Dipartimento delle Partecipate, in un incontro ufficiale a cui partecipò anche Marcello de Vito (presidente del Consiglio comunale, ndr.). In seguito lo convocai una volta come presidente della commissione per la spending review. Poi dal 2013 al 2016 l'avrò rivisto due o tre volte". Contava tantissimo, non crede? "Ma non decideva lui".

Secondo Frongia non è vero che la macchina amministrativa del Campidoglio la mandavano avanti lui e Romeo: "La macchina va avanti da sola. C'è stato un attacco mediatico che ha indotto a sovrastimare la reale influenza di Marra". E allora perché tutto il M5S, Grillo compreso, vi chiedeva di rimuoverlo? "Abbiamo sottovalutato alcune perplessità di Grillo, e questo è un grande rammarico". Quanto al fratello di Marra, Renato, la cui nomina alla direzione del Turismo è stata bocciata dall'Anac, "la sindaca ha ribadito che tutte le nomine, come prevede la legge, sono state decise da lei in autonomia".

Cosa c'è negli omissis delle intercettazioni per l'inchiesta su Marra? "So che raccontano di una relazione tra lui e la sindaca, ma è solo fango. E' la terza o quarta relazione che le viene attribuita in questi mesi: e in questo c'è solo maschilismo".