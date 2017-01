Roma, 11 gen. (askanews) - Da parte dell'amministrazione capitolina c'è la "forte determinazione a tenere" gli Internazionali di tennis a Roma: lo ha detto in diretta Facebook l'assessore allo Sport e alle politiche giovanili del Campidoglio, Daniele Frongia.

Rispondendo ad alcune domande di persone preoccupate per uno spostamento degli Internazionali a Milano, Frongia ha sottolineato: "E' un evento molto importante, condividiamo il timore ma stiamo lavorando con la Federazione di tennis, con il suo presidente, da diversi mesi, abbiamo già attivato il percorso per la copertura del centrale di tennis, stiamo migliorando il supporto della città a questo importante evento, cioè portiamo avanti degli studi per migliorare la viabilità, i parcheggi, i servizi, tutto quello che Roma può e deve offrire a uno dei più importanti eventi ospitati in Italia". "Quindi - ha sottolineato - da parte nostra c'è la forte e determinazione di tenere questo evento a Roma".