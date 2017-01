Roma, 7 gen. (askanews) - Di fronte all'ondata di gelo, Papa Francesco ha autorizzato l'Elemosineria apostolica, l'ufficio della carità del Pontefice, a lasciare i dormitori aperti 24 su 24 per i senzatetto di Roma. Il Dono di Misericordia, accanto alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia, il Dono di Maria, il dormitorio in Vaticano gestito dalle suore di Madre Teresa di Calcutta, e la struttura di via Rattazzi, alla stazione Termini rimarranno quindi sempre aperti. "Per coloro che invece non intendono lasciare i loro ritrovi abituali - ha riferito ai microfoni della Radio Vaticana monsignor Konrad Krajewski, l'elemosiniere del Papa - sono state messe a disposizione le auto dell'Elemosineria dove già la scorsa notte una clochard di 85 anni ha dormito nelle vicinanze del Vaticano". Per i senzatetto arrivano anche sacchi a pelo speciali resistenti a temperature di meno 20 gradi e guanti per il freddo "comprati - aggiunge l'elemosiniere - proprio oggi". "Nel dormitorio di via dei Penitenzieri ieri sera abbiamo ospitato 20 persone in più ma ci sono anche 40 sedie insomma chi bussa - sottolinea monsignor Krajewski - viene accolto e può restare al caldo, ricevendo the, caffè e da mangiare".