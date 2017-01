Freddo, CRI Roma: appello ai romani per assistere chi è in strada

Roma, 9 gen. (askanews) - Debora Diodati, presidente della Croce Rossa di Roma, ha lanciato sulla sua pagina Facebook un appello ai cittadini romani e della provincia per dare una mano nell'assistere contro l'emergenza freddo le persone senza dimora della Capitale: "La Croce Rossa di Roma - scrive Diodati - fa appello a tutti i cittadini romani e della provincia a darci una mano a proseguire nella nostra attività di assistenza ai senza dimora portando coperte, sacchi a pelo, giacconi invernali, sciarpe, cappelli, guanti. Per tutta la settimana siamo pronti a ricevere le donazioni nelle nostre sedi CRI".

L'appello si unisce a rafforzare l'attività dei volontari di Cri Roma che stanno battendo il territorio ogni sera con le unità di strada e anche un camper sanitario per dare assistenza a chi in questi giorni di intenso freddo, dormendo per strada, sta vivendo serie difficoltà. Un servizio, quello delle unità di strada di Croce Rossa di Roma, che i volontari fanno tutto l'anno e che in questo periodo viene potenziato.