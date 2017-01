Roma, 16 gen. (askanews) - "Da martedì notte apriremo la sede nazionale di Croce Rossa Italiana in via Toscana 12, messa a disposizione dal Presidente nazionale CRI Francesco Rocca, per dare riparo alle persone senza dimora. Riusciremo a garantire 50 posti letto per la notte in una delle sale principali. Mentre con l'aiuto delle Acli di Roma riusciremo anche a fornire 50 pasti a sera e 50 colazioni al mattino". Lo comunica la presidente della Croce Rossa di Roma, Debora Diodati.

"Purtroppo il freddo continua - dice Diodati - e tante persone sono ancora per strada in condizioni di estrema fragilità. Mi auguro che non si voglia lasciarle sole definitivamente in attesa che le temperature si rialzino e che i tanti volontari che in queste ore stanno facendo l'impossibile per dare aiuto sul territorio della Capitale possano avere in questo nostro ricovero una mano in più per soccorrere chi ha bisogno di un riparo notturno", conclude Diodati.