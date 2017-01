Roma, 26 gen. (askanews) - "L'intero sistema delle fondazioni di origine bancarie piange, la Fondazione Roma no". Emmanuele Emanuele in un colloquio pubblicato sul Foglio alcuni giorni fa, rivendica come la Fondazione da lui presieduta rappresenti un'eccezione nel panorama nazionale. Le fondazioni bancarie sono nate "dalla visione intelligente e colta di Giuliano Amato prima e Ciampi dopo per creare i presupposti di una struttura che avrebbe dato una risposta alla grande crisi del welfare in atto in tutto il sistema occidentale". "Questa era la volontà del legislatore cui la Fondazione Roma - sottolinea Emanuele - a differenza di altre, si è attenuta, rispettando l'obbligo della diversificazione del patrimonio e della dismissione della partecipazione di controllo nella banca conferitaria entro il 31 dicembre 2005".

Le fondazioni "hanno fatto esattamente quello che hanno voluto fare: i banchieri, preminentemente" rileva Emanuele. Il risultato è che ci sono banche "andate in crisi come era inevitabile perché per prosperare hanno bisogno di un sistema economico redditizio". La conseguenza è stata che le fondazioni bancarie "si sono trovate a dover ripianare i debiti delle banche con aumenti di capitale che non erano nelle condizioni di fare. E soprattutto prive di quei dividendi che consentivano a loro di poter intervenire in quel sistema sociale che era l'oggetto per cui erano nate".

Emanuele snocciola anche alcuni numeri per dare evidenza alla performance di Fondazione Roma. Nel 2016 il rendimento complessivo del portafoglio della Fondazione risulta essere positivo del 5,2% e nel 2015 la Fondazione ha avuto un avanzo di 113,6 milioni con un rendimento del 5,8%. E cita uno studio di Mediobanca securities del 2012 secondo il quale Fondazione Roma "dopo aver autonomamente deciso di diluire il peso nelle banche ha superato i suoi pari per performance sia per una gestione bilanciata del portafoglio sia per sostenibilità delle erogazioni". Ma "non siamo eroi del nostro tempo - osserva Emanuele - abbiamo rispettato la legge come doveva essere rispettata".