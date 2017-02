Roma, 21 feb. (askanews) - "Lo stadio della Roma facciamolo subito a Fiumicino". Proposta del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino: "Mentre Grillo giunge a Roma e pretende di decidere per i romani, il suo movimento si dibatte in un estenuante 'stadio sì, stadio no' - dice in una nota - la Roma può contare sul Comune di Fiumicino che fin da ora è disponibile a ospitare l'impianto nel suo territorio. Abbiamo ettari sufficienti, un quadrante a disposizione che non necessita di modifiche al piano regolatore, senza vincoli ambientali, al di fuori della Riserva Statale del Litorale Romano".

"Un luogo collegato da due ferrovie: la Roma-Civitavecchia e la Roma-Fiumicino, due autostrade: Roma-Civitavecchia e Roma-Fiumicino e, naturalmente, l'aeroporto intercontinentale al servizio della Capitale. Tutto ciò che serve per creare un grande polo di attrazione turistica e sportiva. Siamo da subito a disposizione per avviare verifiche e procedure. Mentre altrove si è impegnati in lunghe discussioni, a Fiumicino prendiamo decisioni nella certezza che l'antipolitica si debba combattere con i fatti", conclude Montino.