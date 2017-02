Fiumicino (Roma), 22 feb. (askanews) - Tempi da record, 50 giorni, per la realizzazione a Fiumicino del nuovo Ponte Due Giugno, inaugurato questa mattina alla presenza, tra gli altri, del sindaco Esterino Montino, del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, della Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Michela Califano e dell'assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia. Nel dettaglio dei lavori effettuati, è stato realizzato un nuovo impalcato in sostituzione di quello esistente per adeguare la viabilità del ponte al codice della strada e procedere all'abbattimento delle barriere architettoniche per ciò che riguarda la viabilità pedonale, mentre la sezione carrabile è più larga, separata dalle parti pedonali con dissuasori e grigliati metallici. I marciapiedi sono due passerelle pedonali realizzate all'esterno della partita carrabile e ai quattro lati del ponte proseguiranno i percorsi ciclopedonali con il resto del territorio.