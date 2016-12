Roma, 21 dic. (askanews) - "Grande soddisfazione" da parte di Alitalia per l'apertura del nuovo molo E all'aeroporto di Roma Fiumicino dedicato ai voli extra-Schengen. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato l'amministratore delegato Cramer Ball, per sottolineare l'importanza di un'infrastruttura che consentirà alla compagnia di trasferire la quasi totalità dei propri voli di medio e lungo raggio in quest'area di imbarco.

Il primo volo Alitalia in partenza dalla nuova area E sarà il Roma-Londra di questa sera alle 21.20, mentre il primo volo di lungo raggio sarà il Roma-New York di domani. Da fine gennaio Alitalia farà transitare nella nuova area aeroportuale la quasi totalità dei voli di medio e lungo raggio (extra-Schengen) arrivando a occupare un'ampia parte del terminal con i propri aerei.

(segue)