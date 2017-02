Roma, 18 feb. (askanews) - "Grillo, Di Maio, la Raggi fino a Davide Casaleggio sapevano tutto, della Muraro, di Marra ma come a Quarto mentivano. Hanno manganellato i media per coprire le loro responsabilità mentre mentivano ai romani". Lo afferma Emanuele Fiano, parlamentare del Pd.

"Lo facevano - prosegue - sui giornali, in televisione e sul blog. Marra, Muraro, Romeo i loro eroi difesi a tutti i costi. Per i loro interessi i 5 stelle hanno giocato alla roulette russa con la Capitale. L'esito lo stiamo vedendo in questi mesi; la città è ferma, mentre i segreti delle chat rivelano il fango capitale dei grillini".