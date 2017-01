Roma, 26 gen. (askanews) - "In merito alla nota di Federconsumatori relativa all'esercizio della ferrovia ex concessa Roma-Lido, la Regione Lazio specifica che il dato del 95% non è riferito alla regolarità, come indicato nel comunicato, ma alla produzione chilometrica". A spiegarlo la Regione Lazio precisando che "la regolarità, infatti, potrà essere misurata solo al termine dell'installazione del sistema satellitare Avm che Atac sta ultimando. Va comunque sottolineato che la produzione chilometrica, pur non esprimendo un dato relativo al cadenzamento delle corse, risulta comunque migliorata rispetto agli stessi dati riferiti al 2012".