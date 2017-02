Roma, 28 feb. (askanews) - "Sono onorato per la fiducia che la Federlazio ha voluto riservarmi, quella di Rieti è da anni la punta di diamante delle nostre sedi territoriali. Le ultime settimane passate qui, in affiancamento all'ex Direttore, me lo hanno già ampiamente confermato". Così il neo Direttore di Federlazio Rieti, Davide Bianchino, spiegando di aver trovato "una associazione solida, ben radicata sul territorio, con una squadra efficiente e rodata. Il mio lavoro qui non sarà quindi indirizzato a rivoluzioni particolari ma, anzi, al mantenimento degli ottimi standard qualitativi raggiunti e, se possibile, al miglioramento degli stessi. Ho già iniziato il mio 'viaggio' sul territorio reatino che mi porterà a conoscere personalmente tutte le nostre aziende associate: ascoltare direttamente dalla voce degli imprenditori quali sono i loro problemi, le loro esigenze, è un elemento imprescindibile per fare bene il nostro lavoro. Un ringraziamento particolare all'ex Direttore Scopigno per avermi lasciato in eredità una Associazione in salute e apprezzata dalle imprese" ha concluso.