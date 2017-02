Roma, 11 feb. (askanews) - "Con Coldiretti abbiamo portato avanti il dialogo in queste settimane in relazione alle problematiche emerse sul Farmer's Market di San Teodoro. Abbiamo anche individuato tre aree alternative per consentire agli operatori la possibilità di proseguire l'attività: piazza Albania, via di Santa Prisca, via Salvator Rosa nei pressi di piazza Bernini". Così dalla sua pagina facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio Paolo Ferrara. "Sottolineiamo la nostra massima collaborazione verso l'associazione e ribadiamo l'impegno dell'amministrazione capitolina per consentire agli operatori e ai cittadini di fruire quanto prima del Farmer's Market di San Teodoro, una delle eccellenze nel panorama dell'offerta commerciale a Roma - aggiunge -. Ma ciò deve esser fatto nel rispetto delle norme vigenti che ne impediscono la proroga della concessione oltre il 31 gennaio. Stiamo lavorando alla redazione di un regolamento per questo tipo di mercati che servirà per lanciare un avviso pubblico relativo alla destinazione dell'immobile", conclude.