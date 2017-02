Roma, 2 feb. (askanews) - "La querela per diffamazione presentata da Francesco Alvaro appare destituita di fondamento". Così scrive il pm Nadia Plastina della Procura di Roma nella richiesta di archiviazione in favore della sindaca di Roma, Virginia Raggi, rispetto alla denuncia presentata dall'ex commissario Farmacap, Francesco Alvaro, finito agli arresti domiciliari il 5 settembre scorso per un'inchiesta su un appalto per la gestione dell'asilo nido di via Bossi, a Roma.

Proprio con un video su Facebook la Raggi, ai tempi consigliera comunale, aveva denunciato la vicenda ritenendo che fossero state violate le normative e con l'affidamento dell'asilo commesso un danno a scapito della Farmacap. Secondo il pm Plastina, invece, "la pubblica denuncia dell'indagata in qualità di consigliere comunale in merito all'appalto dell'asilo di via Bossi appare veritiera e la notizia diffusa in forma continente di interesse sociale". Nell'istanza del pubblico ministero si allega anche l'ordinanza del gip che dispose la misura cautelare per Alvaro.

Il manager, accusato di turbativa d'asta e falso, tornato libero dopo l'interrogatorio di garanzia, e nel frattempo andato in pensione, tramite i suoi legali ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione. Per questo è stata prevista una udienza davanti al gip Anna Maria Gavoni per il 18 aprile prossimo.