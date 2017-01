Roma, 27 gen. (askanews) - Si faceva passare come un insegnante di ginnastica che doveva scegliere interpreti per uno spettacolo da realizzare in parrocchia, nella zona di Tor Tre Teste. Per questo un uomo di 45 anni è stato condannato a Roma al termine del processo in abbreviato. La pena decisa dal gup è stata di 10 anni e otto mesi di reclusione per aver abusato di tre bambine.