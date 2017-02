Estorsione, pena di 3 anni e 6 mesi a Severino Antinori

Roma, 1 feb. (askanews) - Il ginecologo e pioniere della fecondazione assistita è stato condannato oggi, a Roma, alla pena di 3 anni e sei mesi di reclusione per una presunta estorsione ai danni di una coppia che si era rivolta a lui per una gravidanza assistita. Secondo le accuse Antinori, 72 anni, avrebbe preteso in modo non corretto il pagamento delle prestazioni sanitarie.

Lo stesso professor Antinori è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dall'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commercializzazione di gameti e da quella di truffa, entrambe legate alla sua attività medica. Assolti, tra gli altri, dalle accuse di associazione per delinquere e truffa, così come chiesto dal pm, anche Monica Antinori, figlia di Severino, il dottor Fabrizio Cerusico ed un collaboratore, Luca Muscatello.

La condanna di Antinori è stata decisa dai giudici della V sezione del tribunale. Il rappresentante della pubblica accusa aveva sollecitato la derubricazione del reato in esercizio arbitrario di una pretesa e la condanna a otto mesi di reclusione.

Antinori fuori dall'aula ha spiegato: "Ho grande fiducia nella magistratura e sono pronto a ricorrere in appello, una volta lette le motivazioni, ma oggi è stata compiuta una mostruosità giuridica. Sono stato condannato per un reato inesistente che avrei commesso ai danni di coppia che non mi ha mai pagato".