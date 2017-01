Milano, 10 gen. (askanews) - L'apertura era attesa a fine 2016 ma qualche intoppo ne ha ritardato l'avvio. Ora però pare che sia "imminente" l'inaugurazione del Superstore Esselunga di via Prenestina a Roma, il primo nella Capitale per la catena della Gdo fondata da Bernardo Caprotti. Stando a quanto si apprende, il superstore capitolino dovrebbe aprire i battenti entro questa primavera, ma ancora non c'è una data precisa.

Situato sulla via Prenestina, all'angolo con viale Togliatti, il supermercato romano è il secondo punto vendita nella Regione Lazio dopo l'apertura nel 2014 di Aprilia, una pedina importante nei piani di sviluppo nazionali della catena milanese che a ottobre aveva pianto la scomparsa del suo fondatore. Il supermercato capitolino avrà una superficie di 4.600 metri quadrati, oltre 800 posti auto a raso e interrati, il Bar Atlantic, uno spazio nursery con educatrici e sarà aperto 7 giorni su 7. All'interno troveranno impiego più di 100 dipendenti, già selezionati all'inizio dello scorso anno.