Roma, 14 gen. (askanews) - "La giunta Raggi si spruzza abbondanti dosi di falso moralismo per coprire il tanfo di vecchio e di sporco che emana dai suoi atti. Arresti a parte i premi ai dirigenti di Ama e Atac sono una offesa ai romani e alla dignità della città". Lo afferma il senatore del Pd Stefano Esposito.

"Mentre la Capitale langue tra faide e incapacità - prosegue - la Raggi premia, non si capisce perché, i vertici delle municipalizzate. È chiaro che paga fino in fondo l'altro contratto non scritto, quello con Alemanno e chi ha sempre controllato la città alla faccia dei poveri cittadini".