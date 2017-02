Roma, 18 feb. (askanews) - "Oggi Repubblica dà notizia di una mail inviata da Virginia Raggi a Davide Casaleggio ad agosto, dove si riconosce 'onestà trasparenza e rigore morale' per Marra e Romeo. Peccato che oggi il primo sia in carcere per corruzione e il secondo inquisito e coinvolto nella storia delle polizze all'insaputa del sindaco". Lo afferma il senatore del Pd Stefano Esposito.

"Ma non solo - prosegue - nel corso della mail si fa riferimento anche alle indagini su Paola Muraro che invece la Raggi ha negato per mesi. Emerge un quadro inquietante non solo per la totale inaffidabilità del Movimento 5 Stelle ma anche perché è di tutta evidenza il coinvolgimento dei vertici. Anche Casaleggio, come Di Maio, sapeva. Nessuno ha detto nulla. Sono otto mesi che la città è allo sbando, la prima cosa da fare è chiedere immediatamente scusa a tutti i romani".