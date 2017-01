Epifania, a Luneur Park "Happyfania" e ultimi giorni sulle giostre

Roma, 5 gen. (askanews) - Ultimi giorni per divertirsi sulle giostre del Luneur Park di Roma prima di una breve pausa invernale: le attrazioni e le civette del Giardino delle Meraviglie daranno infatti appuntamento alle famiglie il prossimo 30 marzo. Intanto, per festeggiare la Befana in un modo unico e indimenticabile, Luneur Park ha organizzato Happyfania, "La festa più civetta che ci sia", una tre giorni di eventi in onore dei bambini e della Befana.

Naturalmente tutto avrà inizio domani, 6 gennaio, quando nel Giardino delle Meraviglie sarà possibile incontrare proprio la Befana, pronta a divertirsi insieme agli ospiti del Parco e a regalare una scorpacciata di dolci sorprese.

Il 7 gennaio sarà la volta di Ghiaccio Spettacolo, appuntamento magico da vivere con tutta la famiglia in due diversi momenti della giornata.

L'8 gennaio, domenica, a Luneur Park arriverà Giorgio Vanni, la mitica voce delle canzoni dei cartoni animati. Giorgio canterà le sigle di ieri e di oggi e per la prima volta la colonna sonora di Luneur Park, Dentro la città, fuori dal mondo. L'appuntamento con Giorgio Vanni è alle 15.

Per ognuno di questi tre giorni di festa ci sarà un biglietto speciale, tutto incluso: giochi, giostre, spettacoli, dolcetti e risate per i bimbi a 20 euro, per gli adulti a 10 euro. Il biglietto comprende anche la visita al Villaggio di Natale.

Inoltre ancora fino all'8 gennaio sulla Terrazza del Sole, che si affaccia su tutto il Parco, sarà possibile divertirsi e danzare sulla pista di pattinaggio di 300 metri quadri e giocare a Tomboluna in compagnia delle civette del Giardino delle Meraviglie.