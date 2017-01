Roma, 5 gen. (askanews) - "Sono molto contenta di questi brillanti risultati dell'Istituto Nazionale per le Malattia Infettive, che in modo efficiente e con determinazione ha lavorato durante l'epidemia in tutti i paesi coinvolti e in Italia". Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, commentando lo studio internazionale su ebola condotto dall'Inmi Lazzaro Spallanzani con la collaborazione di colleghi britannici, tedeschi e del Quebec.

"Le attività dell'Istituto - aggiunge il ministro - sono confermate da circa 50 articoli pubblicati nelle più importanti riviste scientifiche, permettendo all'Italia di contribuire significativamente alle conoscenze sul virus Ebola. L'Italia durante l'epidemia di Ebola era presidente di turno della Unione Europea e si è trovata a coordinare gli interventi di prevenzione e risposta. A livello nazionale ha messo in atto sistemi avanzati di controllo e protezione della comunità riuscendo a gestire al meglio gli allarmi ed i casi sospetti. Inoltre, si è trovata ed si è trovata a farsi carico di due casi di Ebola in operatori sanitari che prestavano la loro attività in Sierra Leone. Entrambi i casi sono stati presto curati al meglio presso l'Istituto Spallanzani e sono guariti. Ebola è stato un importante stress test per il servizio sanitario italiano ed è stato brillantemente superato. Questi risultati, che ci hanno resi famosi nel mondo, vanno a vanto del Paese che dimostra di essere in grado di rispondere in maniera eccezionale alle emergenze e dell'Istituto Spallanzani che rappresenta un eccellenza nel settore delle malattie infettive e si conferma assoluto punto di riferimento per tutta l'area del mediterraneo".

A farle eco Ranieri Guerra, direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute: "Questi risultati - ha detto - ripagano tutti quegli sforzi economici sostenuti dalle autorità sanitarie italiane per mantenere attive e operanti le strutture di bio-contenimento e per allestire un sistema di allerta dimostratosi efficiente per patogeni ad alto rischio per la sanità pubblica. Confermano che la ricerca clinica è parte integrante del nostro sistema di reazione e gestione delle emergenze sanitarie e valorizza l'eccellenza delle nostre istituzioni, capaci non solo di guarire ma anche di innovare". "INMI - ha ricordato Giovanni Leonardi, direttore generale per la Ricerca del Ministero della Salute - ha gareggiato e vinto per la partecipazione a sei Progetti Europei, finanziati dal Direttorato per la Ricerca (Horizon 2020 & IMI Project) della Commissione Europea, a un progetto finanziato dalla US Food and Drug Administration, ed a uno finanziato dal Ministero degli Affari Esteri Italiani, all'interno dei progetti avviati in risposta all'epidemia da virus Ebola. Si è confermato quindi come centro di riferimento di livello mondiale, a riprova dell'alto livello scientifico degli istituti di ricerca italiani"