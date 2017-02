Roma, 12 feb. (askanews) - Chiuso per trenta giorni un bar gestito da cinesi a Tor Pignattara. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Roma dopo i controlli effettuati dagli agenti del Commissariato Porta Maggiore che hanno evidenziato la costante presenza, sia all'interno che all'esterno del locale, di persone pregiudicate per reati inerenti agli stupefacenti. Inoltre, poco tempo fà, gli investigatori del commissariato avevano arrestato in flagranza quattro persone, sempre per droga.

Provvedimento analogo era stato applicato pochi giorni prima ad un locale attiguo, gestito da persone di nazionalità bengalese - nel caso specifico per 7 giorni - essendo state trovate all'interno persone pregiudicate, in possesso di droga e denunciate per detenzione di stupefacenti.