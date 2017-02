Sequestrata circa 1 kg di sostanze già divisa in dosi

Roma, 26 feb. (askanews) - In poche ore i carabinieri del comando Provinciale di Roma hanno arrestato 17 pusher. Inoltre i militari hanno anche sequestrato quasi 1 chilo di stupefacente, già suddiviso in diverse centinaia di dosi, pronte per essere immesse nelle piazze di spaccio della movida, durante il fine settimana.

Gli investigatori dell'Arma hanno recuperato dosi di hashish, marijuana, eroina, cocaina e shaboo e circa 6.300 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. Gli arresti sono stati eseguiti a Trastevere, Termini, San Lorenzo, San Basilio, Primavalle, Tor Marancia e Eur.

In manette sono finiti 9 cittadini italiani, sette di Roma, uno di Tivoli e uno di Palermo, 2 cittadini della Nigeria, 2 cittadini del Gambia, 3 delle Filippine e 1 della Somalia, molti di loro già noti alle forze dell'ordine, di età compresa tra i 19 e i 60 anni. (Segue)