Roma, 23 feb. (askanews) - Domani davanti al giudice delle indagini preliminari si terrà l'udienza di convalida del fermo del tecnico informatico irlandese Daniel Belling, accusato di aver ucciso la moglie, la connazionale di origini cinesi, Li Yinglei, di 38 anni. Della signora, casalinga, si sono perse le tracce mentre era su una nave, in crociera.

Il corpo della donna non è stato trovato. Gli investigatori hanno deciso di procedere nei confronti di Belling anche dopo aver ascoltato il racconto dei suoi due figli, che hanno 4 e sei anni. In particolare l'elemento di sospetto è dato dal fatto che una sera il padre ha chiesto ai figlioli di rimanere in camera, ha detto che doveva uscire con la mamma. Ma poi è tornato da solo.

Belling, 45 anni, è stato fermato lunedì sera all'aeroporto di Ciampino. A suo carico c'è anche la testimonianza del titolare d'un negozio di gadget per turisti del centro storico di Genova, che la mattina del 10 febbraio vide l'uomo aggredire in maniera piuttosto violenta la compagna all'interno del suo esercizio.