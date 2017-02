Roma, 26 feb. (askanews) - Una grande festa in occasione del carnevale. Dedicata ai figli, alle famiglie e agli amici degli appartenenti alla Polizia di Stato. Aperta ai bambini umbri provenienti dalle zone terremotate. Al meeting di gioia prenderanno parte anche i piccoli dell'orfanotrofio di Passoscuro e tanti alunni delle scolaresche romane.

L'appuntamento è domani 27 febbraio, a partire dalle ore 15,30 nella sede del 1° Reparto Mobile di Roma della Polizia di Stato, in via Portuense n. 1680. Madrina dell'evento sarà l'imitatrice nativa dell'Umbria Emanuela Aureli che, assieme a cabarettisti, maghi, attori circensi, animatori per i più piccini ed ai cantanti Giorgia Papasidero (concorrente di "The Voice") e Claudio Cera (concorrente di X Factor 8), animerà l'intera giornata.

I presenti potranno inoltre ammirare le esibizioni delle Unità Cinofile e del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato nonché fotografarsi accanto alla "Lamborghini Gallardo", la superveloce della Polizia Stradale, e ad alcune autovetture storiche esposte nel Museo della Polizia di Stato.