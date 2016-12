Roma, 20 dic. (askanews) - In vigore a Roma nella giornata di domani, 21 dicembre, il divieto di circolazione privata all'interno della Fascia Verde per i veicoli più inquinanti tra le ore 7,30 e le ore 20,30. La misura - spiega una nota del Campidoglio - è stata adottata sulla base dei criteri indicati nel Piano di intervento operativo, come stabilito dalla delibera n.76 del 28 ottobre 2016. I rilevamenti hanno, infatti, evidenziato livelli di inquinamento elevati e una situazione di criticità di cui si prevede la persistenza nei prossimi giorni.

Il provvedimento si applica alle seguenti tipologie veicolari.

- Ciclomotori e motoveicoli 'PRE-EURO 1' ed 'EURO 1', a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi.

- Autoveicoli alimentati a benzina 'EURO 2'.

Resta confermato che i veicoli 'PRE-EURO 1', 'EURO 1' ed 'EURO 2' diesel, nonché i veicoli 'PRE-EURO 1' ed 'EURO 1' benzina sono già interessati dal blocco h '0-24', sempre nella fascia verde, come stabilito da apposita ordinanza.

Si ricorda inoltre che, per la giornata di domani, gli impianti termici dovranno garantire una riduzione della temperatura, non oltrepassando i 18°. Le specifiche deroghe saranno riportate nell'atto che sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale.