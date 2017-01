Roma, 5 gen. (askanews) - Domattina, attorno alle 10, a Roma e' in programma il corteo storico folcloristico "Viva la Befana" da largo Giovanni XXIII a piazza San Pietro lungo via della Conciliazione. Dalle 7 alle 13,30 circa le linee 40 e 62 limiteranno il servizio in lungotevere in Sassia, altezza ospedale Santo Spirito. Dalle 9,30 alle 13,30 le linee 23, 34 e 280 saranno deviate.

Dalle 10,30 alle ore 12,30, si svolgerà la Corsa del Giocattolo lungo Viale Valadier, via dell'Orologio, via delle Magnolie, piazza delle Canestre, via Fiorello La Guardia, piazzale del Fiocco, via Madama Letizia, viale Pietro Canonica, via Antonino e Faustina, via dei cavalli Marini, via dei Pupazzi, via della Casina di Raffaello, via del Museo Borghese, via Alberto Sordi, via san Paolo del Brasile, piazzale delle Canestre, via delle Magnolie, piazza dei Martiri, via Medici, viale del Belvedere e piazzale del Pincio. Deviate le linee di bus lungo il percorso.

Ancora domattina, dalle 9,30 alle 11,30, e' in programma la manifestazione corri per la Befana tra via Lemonia, circonvallazione Tuscolana, via Appia Nuova e viale Appio Claudio.