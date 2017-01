L'intero evento sarà tradotto in Lis

Roma, 5 gen. (askanews) - I 2.500 posti disponibili del Palafijlkam di Ostia Lido, in provincia di Roma, sono pronti ad ospitare nella giornata di domani, 6 gennaio, a partire dalle ore 15.30, la grande kermesse della Befana in Polizia SAP, organizzata dalla Segreteria Regionale del Lazio del Sindacato Autonomo di Polizia, condotta da Marco Capretti e Cecilia Taddei con la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo come Toni Santagata e Magico Alivernini, Lallo Circosta, Carmine Faraci, Katamura&Seguacio, Davide La Rosa, Stefano Locci, Gabriele Marconi, Vittorio Rombolà, Alessandro Serra, Nino Taranto e tanti altri. Il tutto con la direzione artisitica di Artistico Roberto Galliani e da Davide Bartoli.

"E' un evento nazionale - spiega Francesco Paolo Russo, deus ex machina dell'iniziativa e Segretario Regionale del Sap Lazio - dedicato ai figli degli appartenenti alle forze dellordine, alle forze armate e ai vigili del fuoco. Naturalmente parteciperanno anche bambini e famiglie di semplici cittadini perché si tratta di una manifestazione a carattere gratuito pensata per accrescere i sentimenti di solidarietà e collaborazione tra donne e uomini in divisa e cittadini".

L'intero spettacolo, verrà tradotto in LIS, la Lingua dei Segni Italiana, a cura dell'Associazione Sotto un Unico Cielo, che renderà fruibile ogni momento dell'evento. "Momento clou sarà la cerimonia prevista, per consegnare il Premio Sant'Agostino, vinto dai Poliziotti del Commissariato Lido di Roma che riceveranno una targa commemorativa - spiega Aniello Russo, presidente del comitato organizzativo - grandi professionisti e donne e uomin irreprensibili, divenuti un punto di riferimento ed icona per tutti gli abitanti del X municipio".